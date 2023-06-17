TFF'den Mecnun Otyakmaz'a tebrik

Sivasspor'da tekrardan başkan seçilen Mecnun Otyakmaz'a TFF'den tebrik mesajı yayımlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF'den Mecnun Otyakmaz'a tebrik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2023 22:11
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sivasspor'un bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Mecnun Otyakmaz için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda "Demir Grup Sivasspor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TEK ADAY OLARAK GİRDİ

Mecnun Otyakmaz karşısına kimse çıkmadığı için başkanlık seçimlerine tek aday olarak girmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery