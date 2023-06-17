TFF'den Mecnun Otyakmaz'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sivasspor'un bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Mecnun Otyakmaz için tebrik mesajı yayımladı.



TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda "Demir Grup Sivasspor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



TEK ADAY OLARAK GİRDİ



Mecnun Otyakmaz karşısına kimse çıkmadığı için başkanlık seçimlerine tek aday olarak girmişti.





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