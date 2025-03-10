TFF'den Beşiktaş'ın yabancı hakem talebine ret!

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray derbisini yabancı hakem ile oynama talebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul görmedi.
Gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için mümkünse Slavko Vincic, değilse aynı düzeyde bir yabancı hakem için TFF'ye resmi başvuru yaptığını kısa bir süre önce duyurdu. Beşiktaş'ın bu başvurusunu görüşen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun karar 'Hayır' oldu.
TFF'NİN DÜŞÜNCESİ
TFF, ligin kalanında kritik maçlar için yeterli sayıda yabancı hakem bulunamayacağı nedeniyle yabancı hakem talebini reddetti.
TFF'nin, "Beşiktaş dahil bazı kulüpler yabancı hakem istiyor. Kulüplerin değerlendirmesine göre 7-9 üst seviye maç var. Ama bizim değerlendirmemize göre düşme potası dahil 45 maç bu durumda! Bu kadar maçı yönetecek hakemi bulmak imkansız. Galatasaray-Fenerbahçe tek seferlik bir operasyondu. Toplumsal gerginlik-kutuplaşma ve kaos Türk futbolunu kuşatmıştı. Bu hamleyle gerilim düştü. Şimdi aynı gerilim yok." düşüncesinde olduğu öğrenildi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasın yabancı hakeme sıcak bakmayan TFF, sadece VAR'da yabancı hakem devam etmesine karar verdi.
Bu kararın ardından Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine de yabancı hakem beklenmiyor.
Gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için mümkünse Slavko Vincic, değilse aynı düzeyde bir yabancı hakem için TFF'ye resmi başvuru yaptığını kısa bir süre önce duyurdu. Beşiktaş'ın bu başvurusunu görüşen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun karar 'Hayır' oldu.
TFF'NİN DÜŞÜNCESİ
TFF, ligin kalanında kritik maçlar için yeterli sayıda yabancı hakem bulunamayacağı nedeniyle yabancı hakem talebini reddetti.
TFF'nin, "Beşiktaş dahil bazı kulüpler yabancı hakem istiyor. Kulüplerin değerlendirmesine göre 7-9 üst seviye maç var. Ama bizim değerlendirmemize göre düşme potası dahil 45 maç bu durumda! Bu kadar maçı yönetecek hakemi bulmak imkansız. Galatasaray-Fenerbahçe tek seferlik bir operasyondu. Toplumsal gerginlik-kutuplaşma ve kaos Türk futbolunu kuşatmıştı. Bu hamleyle gerilim düştü. Şimdi aynı gerilim yok." düşüncesinde olduğu öğrenildi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasın yabancı hakeme sıcak bakmayan TFF, sadece VAR'da yabancı hakem devam etmesine karar verdi.
Bu kararın ardından Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine de yabancı hakem beklenmiyor.
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