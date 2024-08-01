TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.



TFF 2. Lig, 31 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık'ta sona erecek. İkinci devrenin 18 Ocak 2025'te başlayacağı ligde normal sezon 3 Mayıs 2025'te tamamlanacak ve ardından play-off aşamasına geçilecek.



2. Lig'de 22'nci ve 29'uncu hafta müsabakaları hafta içinde oynanacak.



Gruplarında ilk sırayı alan 2 takım ile play-off'tan gelen bir ekip, 1. Lig'e yükselecek.



Son 3 sırayı alan takımlar ise küme düşecek.



TFF 3. Lig ise 7 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık'ta son bulacak.



İkinci devrenin 18 Ocak 2025'te başlayacağı 3. Lig'de normal sezon 26 Nisan'da son erecek ve play-off maçlarına geçilecek.



Ligde 26. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.



Gruplarında ilk sırayı alan 4 takım ile play-off'tan gelen 2 ekip, 2. Lig'e yükselme hakkı kazanacak.



Son 3 sıradaki takımlar ise sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.



TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:



2.LİG



BEYAZ GRUP:



Sarıyer-Hes İlaç Afyonspor



Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Kepezspor



1461 Trabzon FK-Isparta 32



Altınordu-İnegölspor



Karaköprü Belediyespor-Kırklarelispor



Altay-Anagold 24Erzincanspor



Batman Petrolspor-Ankaraspor



Fethiyespor-GMG Kastamonuspor



İskenderunspor-Tuzlaspor



KIRMIZI GRUP:



Somaspor-Diyarbekirspor



Erbaaspor-Bucaspor 1928



Arnavutköy Belediyesi Futbol-Karacabey Belediyespor



Ankara Demirspor-Serik Belediyespor



68 Aksaray Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı



Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu



Çimentaş Elazığspor-Karaman FK



AcnTURK Sigorta Vanspor-Belediye Derincespor



Giresunspor-Nazilli Belediyespor



3. LİG



1. GRUP



Artvin Hopaspor-23 Elazığ FK



Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bulvarspor



Karşıyaka-Kırşehir Futbol



Düzcespor-Bursaspor



Tokat Belediye Plevnespor-Belediye Kütahyaspor



Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor



Muş 1984 Muşspor-Kahramanmaraşspor



Anadolu Üniversitesi-Kuşadasıspor



2. GRUP



Amasyaspor-Muğlaspor



Smart Holding A.Ş. Çayelispor-Silivrispor



Tire 2021 FK-Kelkit Hürriyetspor



Etimesgut Belediyespor-Uşakspor



Balıkesirspor-Fatsa Belediyespor



Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Türkmetal 1963



Nevşehir Belediyespor-İnegöl Kafkasspor



Adıyaman FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor



3. GRUP



Osmaniyespor FK-52 Orduspor FK



Bayburt Özel İdarespor-Çorluspor 1947



Yozgat Belediyesi Bozokspor-Alanya Kestelspor



Bursa Yıldırımspor-Çankayaspor



Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol



Küçükçekmece Sinopspor-Pazarspor



Efeler 09-Viranşehir Belediyespor



Karatay Termal 1922 Konyaspor-Karabük İdmanyurdu



4. GRUP



Kahramanmaraş İstiklalspor-Ağrı 1970



Kırıkkalegücü-Büyükçekmece Tepecikspor



Zonguldak Kömürspor-Talasgücü Belediyespor



Sebat Gençlikspor-1926 Polatlı Belediyespor



Turgutluspor-Nilüfer Belediye FK



Denizlispor-Bergama Sportif Faaliyetler



Mardin 1969-Niğde Belediyespor



Orduspor 1967-Edirnespor





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