TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 22. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
E Koleji Isparta 32 Spor-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)
Batman Petrolspor-İskenderunspor: 4-1
Anagold 24Erzincanspor-Altınordu: 0-3
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-0
GMG Kastamonuspor-1461 Trabzon FK: 1-1
Beykoz Anadoluspor-Karaköprü Belediyespor: 1-0
Fethiyespor-Altay: 0-0
Kırklarelispor-Sarıyer: 3-0
Kepezspor-İnegölspor: 0-1
Kırmızı Grup
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Ankara Demirspor: 0-1
Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor: 0-0
Belediye Derincespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Ülkea Nazillispor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-1
Artı Değer Vanspor-Menemen FK: 2-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Somaspor: 1-0
Bucaspor 1928-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 1-0
Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 2-1
Çimentaş Elazığspor-Giresunspor: 5-07
Geride kalan 22. hafta maçlarından sonra gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
Not: Altay'ın 3, Afyonspor'un 6 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
Not: Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'un üçer, Giresunspor'un 9 puanı silinmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 22. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
E Koleji Isparta 32 Spor-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)
Batman Petrolspor-İskenderunspor: 4-1
Anagold 24Erzincanspor-Altınordu: 0-3
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-0
GMG Kastamonuspor-1461 Trabzon FK: 1-1
Beykoz Anadoluspor-Karaköprü Belediyespor: 1-0
Fethiyespor-Altay: 0-0
Kırklarelispor-Sarıyer: 3-0
Kepezspor-İnegölspor: 0-1
Kırmızı Grup
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Ankara Demirspor: 0-1
Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor: 0-0
Belediye Derincespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Ülkea Nazillispor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-1
Artı Değer Vanspor-Menemen FK: 2-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Somaspor: 1-0
Bucaspor 1928-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 1-0
Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 2-1
Çimentaş Elazığspor-Giresunspor: 5-07
Geride kalan 22. hafta maçlarından sonra gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|22
|16
|5
|1
|51
|13
|38
|53
|2.BATMAN PETROLSPOR
|22
|16
|1
|5
|41
|19
|22
|49
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|22
|13
|7
|2
|39
|18
|21
|46
|4.ALTINORDU
|22
|12
|8
|2
|43
|18
|25
|44
|5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|22
|12
|5
|5
|42
|21
|21
|41
|6.İSKENDERUNSPOR
|22
|9
|8
|5
|31
|22
|9
|35
|7.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|22
|10
|4
|8
|29
|27
|2
|34
|8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|22
|8
|8
|6
|30
|28
|2
|32
|9.FETHİYESPOR
|22
|7
|8
|7
|24
|22
|2
|29
|10.KIRKLARELİSPOR
|22
|6
|8
|8
|26
|26
|0
|26
|11.1461 TRABZON FK
|22
|7
|5
|10
|28
|29
|-1
|26
|12.İNEGÖLSPOR
|22
|6
|8
|8
|23
|27
|-4
|26
|13.KEPEZSPOR FUTBOL
|22
|6
|5
|11
|25
|30
|-5
|23
|14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|21
|4
|10
|7
|17
|23
|-6
|22
|15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|22
|3
|7
|12
|22
|37
|-15
|16
|16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|22
|3
|7
|12
|15
|31
|-16
|16
|17.ALTAY
|22
|5
|3
|14
|18
|46
|-28
|15
|18.AFYONSPOR
|21
|0
|1
|20
|6
|73
|-67
|-5
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|22
|16
|3
|3
|43
|17
|26
|51
|2.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR
|22
|15
|5
|2
|47
|20
|27
|50
|3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|22
|13
|6
|3
|45
|22
|23
|45
|4.MENEMEN FK
|22
|12
|5
|5
|42
|23
|19
|41
|5.ARTI DEĞER VANSPOR
|22
|12
|4
|6
|41
|23
|18
|40
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|22
|10
|7
|5
|33
|21
|12
|37
|7.KARACABEY BELEDİYESPOR
|22
|9
|6
|7
|36
|33
|3
|33
|8.BUCASPOR 1928
|22
|10
|5
|7
|26
|23
|3
|32
|9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|22
|7
|10
|5
|32
|29
|3
|31
|10.MERKÜR JET ERBAASPOR
|22
|8
|5
|9
|29
|36
|-7
|29
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|22
|6
|10
|6
|30
|28
|2
|28
|12.KARAMAN FK
|22
|6
|8
|8
|26
|24
|2
|26
|13.SOMASPOR
|22
|7
|5
|10
|26
|25
|1
|26
|14.BELEDİYE DERİNCESPOR
|22
|3
|9
|10
|19
|38
|-19
|18
|15.DİYARBEKİRSPOR
|22
|2
|9
|11
|10
|27
|-17
|15
|16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|22
|4
|4
|14
|26
|50
|-24
|13
|17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|22
|2
|3
|17
|11
|47
|-36
|9
|18.GİRESUNSPOR
|22
|1
|6
|15
|12
|48
|-36
|0
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