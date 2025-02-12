TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu
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12 Şubat 2025 17:18
Son güncelleme 12 Şubat 2025 17:20
Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 22. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

E Koleji Isparta 32 Spor-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)

Batman Petrolspor-İskenderunspor: 4-1

Anagold 24Erzincanspor-Altınordu: 0-3

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-0

GMG Kastamonuspor-1461 Trabzon FK: 1-1

Beykoz Anadoluspor-Karaköprü Belediyespor: 1-0

Fethiyespor-Altay: 0-0

Kırklarelispor-Sarıyer: 3-0

Kepezspor-İnegölspor: 0-1

Kırmızı Grup

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Ankara Demirspor: 0-1

Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor: 0-0

Belediye Derincespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Ülkea Nazillispor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-1

Artı Değer Vanspor-Menemen FK: 2-2

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Somaspor: 1-0

Bucaspor 1928-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 1-0

Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 2-1

Çimentaş Elazığspor-Giresunspor: 5-07

Geride kalan 22. hafta maçlarından sonra gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

  O G B M A Y AV P
1.SARIYER 22 16 5 1 51 13 38 53
2.BATMAN PETROLSPOR 22 16 1 5 41 19 22 49
3.GMG KASTAMONUSPOR 22 13 7 2 39 18 21 46
4.ALTINORDU 22 12 8 2 43 18 25 44
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK 22 12 5 5 42 21 21 41
6.İSKENDERUNSPOR 22 9 8 5 31 22 9 35
7.BEYKOZ ANADOLUSPOR 22 10 4 8 29 27 2 34
8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 22 8 8 6 30 28 2 32
9.FETHİYESPOR 22 7 8 7 24 22 2 29
10.KIRKLARELİSPOR 22 6 8 8 26 26 0 26
11.1461 TRABZON FK 22 7 5 10 28 29 -1 26
12.İNEGÖLSPOR 22 6 8 8 23 27 -4 26
13.KEPEZSPOR FUTBOL 22 6 5 11 25 30 -5 23
14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR 21 4 10 7 17 23 -6 22
15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 22 3 7 12 22 37 -15 16
16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 22 3 7 12 15 31 -16 16
17.ALTAY 22 5 3 14 18 46 -28 15
18.AFYONSPOR 21 0 1 20 6 73 -67 -5
Not: Altay'ın 3, Afyonspor'un 6 puanı silinmiştir.


Kırmızı Grup

  O G B M A Y AV P
1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 22 16 3 3 43 17 26 51
2.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR 22 15 5 2 47 20 27 50
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 22 13 6 3 45 22 23 45
4.MENEMEN FK 22 12 5 5 42 23 19 41
5.ARTI DEĞER VANSPOR 22 12 4 6 41 23 18 40
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 22 10 7 5 33 21 12 37
7.KARACABEY BELEDİYESPOR 22 9 6 7 36 33 3 33
8.BUCASPOR 1928 22 10 5 7 26 23 3 32
9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 22 7 10 5 32 29 3 31
10.MERKÜR JET ERBAASPOR 22 8 5 9 29 36 -7 29
11.ANKARA DEMİRSPOR 22 6 10 6 30 28 2 28
12.KARAMAN FK 22 6 8 8 26 24 2 26
13.SOMASPOR 22 7 5 10 26 25 1 26
14.BELEDİYE DERİNCESPOR 22 3 9 10 19 38 -19 18
15.DİYARBEKİRSPOR 22 2 9 11 10 27 -17 15
16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR 22 4 4 14 26 50 -24 13
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 22 2 3 17 11 47 -36 9
18.GİRESUNSPOR 22 1 6 15 12 48 -36 0
Not: Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'un üçer, Giresunspor'un 9 puanı silinmiştir.


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