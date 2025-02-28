Haber Tarihi: 28 Şubat 2025 14:03 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 14:03

Teravih Namazı Yatsı Namazından Önce mi Kılınır? 2025

Teravih namazı, Ramazan ayına özel olarak kılınan bir nafile namazdır. İslam dininde önemli bir yeri olan bu namaz, Müslümanlar tarafından büyük bir coşkuyla eda edilir. Ancak birçok kişi "Teravih namazı yatsı namazından önce mi kılınır?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte teravih namazıyla ilgili merak edilenler.

Teravih Namazı Yatsı Namazından Önce mi Kılınır? 2025
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Teravih namazı yatsı namazından önce kılınır mı? Teravih namazı kaç rekât, nasıl kılınır ve ne zaman eda edilir? İşte detaylı bilgiler! 

Teravih Namazı Yatsı Namazından Önce mi Kılınır? 

Teravih namazı kesinlikle yatsı namazından önce kılınmaz. İslam alimleri, teravih namazının yatsı namazından sonra kılınması gerektiği konusunda hemfikirdir.

Bu nedenle, teravih namazını kılmak isteyenlerin önce yatsı namazını eda etmeleri gerekir. Yatsı namazından sonra ise bireysel veya cemaatle teravih namazını kılabilirler.

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih namazı, cemaatle veya bireysel olarak kılınabilen bir nafile namazdır. Cemaatle kılındığında daha faziletli olduğu hadislerle belirtilmiştir. Teravih namazı şu şekilde kılınır:

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya."

İkili rekâtlar halinde kılınır: Teravih namazı genellikle iki rekât veya dört rekât şeklinde kılınır.

Her iki rekâtta selam verilir: Dört rekât olarak kılınıyorsa, dördüncü rekâtta selam verilir.

Sonunda vitir namazı kılınır: Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır.

Teravih Namazı Kaç Rekat?

Teravih namazının rekât sayısı mezheplere göre değişebilir. Genel kabul gören uygulamalar şunlardır:

Hanefi mezhebine göre: 20 rekât kılınır.

Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine göre: 8 rekât de yeterlidir, ancak 20 rekât daha faziletlidir.

Bazı camilerde 8 rekât olarak kılınsa da, genel olarak 20 rekât olarak eda edilir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) teravih namazını 8 rekât olarak kıldığına dair rivayetler de bulunmaktadır.

Teravih Namazı Ne Zaman Kılınır?

Teravih namazı, Ramazan ayına özel bir ibadet olup yatsı namazından sonra kılınır. Yatsı namazı kılınmadan önce teravih namazı kılınmaz. Çünkü teravih namazı, yatsı namazına bağlı bir nafile ibadet olarak kabul edilir.

Yatsı namazı eda edildikten sonra camilerde cemaate katılarak veya bireysel olarak teravih namazı kılınabilir.

Teravih namazını yatsı namazından önce kılmak caiz değildir.

Teravih Namazı Yatsıyla Birlikte Kaç Rekat?

Teravih namazı, yatsı namazıyla birlikte değerlendirildiğinde toplamda şu şekilde bir namaz düzeni oluşur:

Yatsı namazı: 4 rekât farz + 2 rekât son sünnet

Teravih namazı: 20 rekât (veya 8 rekât)

Vitir namazı: 3 rekât

Bu durumda yatsı namazıyla birlikte toplam 25 rekât namaz kılınmış olur. Eğer 8 rekât teravih kılınıyorsa, bu sayı 13 rekât olur.

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