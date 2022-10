Tekirdağ Süleymanpaşa'nın hedefi yüksek

Hentbol Kadınlar Süper Lig temsilcisi Tekirdağ Süleymanpaşa, istediği gibi başlayamasa da sezonu Avrupa kupalarına katılım hakkı elde ederek bitirmeyi amaçlıyor.



Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek Tekirdağ Süleymanpaşa, bu müsabakada sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Sezonun ilk üç haftasındaki Görele Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor maçlarını kaybeden Tekirdağ ekibi, bu kötü seriyi Konyaaltı Belediyespor karşısında bitirmeye çalışacak.



Takım antrenörü Nedzad Masic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona çok iyi başlayamadıklarını dile getirdi.



Masic, ilk 3 maçlarında zorlu rakiplerle karşılaştıklarını belirterek, "En büyük hatamız, ilk haftadaki Görele Belediyespor maçını kaybetmemizdi. Sonra evimizde Kastamonu Belediyespor'la karşılaştık. Güçlü rakibimiz karşısında iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Sonra deplasmandaki İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakasını da kaybettik." dedi.



Ligde artık maç kazanmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Masic, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu hafta Konyaaltı Belediyespor ile karşılaşacağız. Rakibimiz bu sene şampiyonluk planları yapıyor. Birçok transfer yapıp, güzel bir takım kurdular. Ancak biz artık maç kazanmak istiyoruz. Sıkı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah her şey iyi gidecek. Bu sezon orta sıralar için plan yaptık. İlk maçlar bizim için zordu ama artık kendimize göre rakiplerle karşılaşacağız. Ligi orta sıralarda tamamlarsak, yeni sisteme göre play-off olacak. Biz de istediğimiz yerde bitirip, Avrupa kupasına gitmek istiyoruz."



- Subaşı: "Ligin ilk maçları her zaman zordur"



Takım kaptanı Ceren Subaşı, lige çok iyi hazırlandıklarını ancak ilk maçlarda istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.



Subaşı, sezona 3 yenilgiyle başlamanın üzücü olduğunu aktararak, "Ligin ilk maçları her zaman zordur. İlk maç deplasmandaydı. Maçta çok kötü oynamasak da yenildik." ifadelerini kullandı.



Kastamonu Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor gibi tecrübeli takımlara karşı da kazanamadıklarını anlatan Subaşı, "Konyaaltı Belediyespor da iyi bir takım. Zor bir maç olacak ama elimizden geleni yapacağız. Fikstürümüz gerçekten çok zor. Bu haftadan sonra bizimle kafa kafaya olan rakiplerle karşılaşacağız. Tek hedefimiz bundan sonrası için galibiyet. Maçlardan iyi puanlar alarak ligi üste sıralarda bitirmek istiyoruz. Geçen sezon önemli maçlarda taraftarın desteği bizim için itici güç oldu. Bu sezon da taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Bizim için onların desteği çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ