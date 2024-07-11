TCF Başkanı Çelen: 'Paris Olimpiyatları'nda hedef madalyayı gümüş ve altına taşımak'

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye'nin cimnastik tarihinde ilk kez olimpiyatlara takım kotası alarak katılmasını değerlendirerek, "Türkiye Cimnastik Federasyonu 1957 yılında kuruldu. Tarihinde ilk defa dünyanın en iyi 12 takımı arasına girerek takım kotası aldı. Bu çok büyük bir başarıdır. Şimdiki hedefimiz olimpiyatta bronz madalyayı gümüş ve altına taşımak. Tamamen enerjimizi alet finallerine vermeyi hedefliyoruz" dedi.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, cimnastik tarihinde ilk kez takım kotası alarak katılacak. 27 Temmuz'da başlayacak Paris Olimpiyatları'na milli sporcular 5 kişilik takımla katılacak. Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda büyük adımlar attığını söyleyen Başkan Çelen, "Türkiye Cimnastik Federasyonu 1957 yılında kuruldu. Tarihinde ilk defa dünyanın en iyi 12 takımı arasına girerek takım kotası aldı. Bu çok büyük bir başarıdır. Dünyanın en iyi 12 takımı arasında takım kotası almak bir cimnastik ülkesi olma yolunda, hatta bir spor ülkesi olma yolunda büyük adımlar attığını gösterir. Bütün ülkeler takım kotası almak için çalışır. Bir takım 5 kişidir. Cimnastik bireysel bir spor olarak görünse de takım sporudur. Dünyanın her ülkesinde cimnastik yapıldığını düşünürseniz ilk 12'ye girmek çok büyük bir başarı. Takım 5 kişi ve bu 5 kişiyi Türkiye seçiyor. Ülkeyi temsil edecek en iyi sporcuları da teknik kurulumuz belirlediler ve geçen hafta takımı yayınladık" ifadelerini kullandı.



"TAKIM FİNALİ OYNAMAK İSTİYORUZ"



2012 yılında Göksu Uçtaş ile ilk kez olimpiyat kapısının aralandığını ifade eden Başkan Çelen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdiki hedefimiz olimpiyat bazında söylersek bronz madalyayı gümüş ve altına taşımak. Takım finali oynamak istiyoruz ama önceliğimiz takım değil. Çin ve Japonya arayı açmış durumdalar. O yüzden üçüncülük mücadelesi verip tamamen enerjimizi alet finallerine vermeyi hedefliyoruz. O yüzden öncelikli hedefimiz aletlerde finale gidebilmek ve finalde en az hatayı yapan madalyaya uzanır. Dünyanın en iyi 12 takımı arasından final oynayarak ilk 8 takım arasına girip finallerde tüm dünyanın bizi izlemesini istiyoruz."





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