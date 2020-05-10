TBF Yönetim Kurulu, 'karar' bir araya geliyor!

Türkiye Basketbol Federasyonu, liglerin durumunu 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştireceği toplantıyla değerlendirecek.TBF'den yapılan açıklamaya göre federasyon yönetim kurulu, yarın saat 14.00'te liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecek.