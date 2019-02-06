Tatum, Anthony Davis takasında "büyük rol" oynayacak!

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Jayson Tatum'ın, bu yaz New Orleans Pelicans ve Boston Celtics arasında Anthony Davis için gerçekleşecek takas tartışmalarında "büyük bir rol oynamasının" beklendiği açıklandı.The Athletic'ten Sam Amick'e göre, 20 yaşındaki oyuncu her iki takım tarafından da "kapsamlı bir şekilde tartışıldı".Boston'ın New Orleans'ın ön ofisini agresif bir şekilde zorlamaya devam ettiği söyleniyor, ancak Kyrie Irving'in kadroda yer alması nedeniyle AD ile yalnızca bu yaz döneminde anlaşma yapılabiliyor (Rose Kuralı).Celtics'in, Davis'in kendileri için oynamak istemediği ifadesine rağmen agresifliğinden ödün vermediği de eklendi.