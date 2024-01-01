Haber Tarihi: 01 Ocak 2024 17:32 - Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 17:32

Survivor Bozok Gören kimdir?

Survivor Bozok Gören, 2024 Survivor All Star kadrosunda yer aldı. Voleybolcu olan Bozok Gören kimdir, nerelidir, sevgilisi kimdir? Bozok Gören evli mi, çocuğu var mı? İşte Instagram hesabı ve boyu hakkında detaylar...

Survivor Bozok Gören kimdir?
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Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Bozok Gören kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Bozok Gören evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

SURVİVOR BOZOK GÖREN KİMDİR?

Bozok Gören, 5 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankaralı olan Bozok Gören, 1.98 boyundadır. Eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir. Babası avukat olan Bozok Gören, 2000 yılında Neşe Erberk ajansında mankenlik kariyerine adım atmıştır. Aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.

2002 yılında mankenlik kariyerini bırakan Bozok Gören, Amerika'nın New York şehrine taşınmıştır. New York'ta önce bir mekânda barmenlik yapmış, daha sonra Manhattan'da bir bar restoran açarak işletmesini üstlenmiştir. Çeşme Alaçatı'da ise Bozok ve eşi Amy Gören çifti birlikte bir restoran işletmektedir.

2013 yılında Panama'da yapılan 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer alarak Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Bozok Gören, 2012 yılından beri Amerikalı Amy ile evlidir ve Gemma Ocean Gören adında bir kız çocuğu sahibidir.

Bozok Gören'in Özel Hayatı:

Bozok Gören Sevgilisi: Bozok Gören 2012 yılında Amerikalı Amy ile evlenmiştir.

Bozok Gören Eşi: Bozok Gören'in eşi Amy Gören'dir. Çift, birlikte işlettiği restoranlarıyla da tanınmaktadır.

Bozok Gören Boyu: Bozok Gören'in boyu 1.98 metredir.

Bozok Gören Nereli: Bozok Gören, aslen Ankaralıdır.

Bozok Gören Instagram Hesabı: Bozok Gören'in resmi Instagram hesabı @bozokgoren adresindedir. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarını bu hesap üzerinden takip edebilirsiniz.

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BOZOK GÖREN INSTAGRAM HESABI

Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Bozok Gören, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Bozok Gören'in Instagram hesabı (@bozokgoren)'dir.
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