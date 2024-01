Survivor All Star 2024 Kadrosu (Ünlüler - Gönüllüler)

SURVİVOR 2024 KADROSU (RESİMLİ)



Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte heyecanla beklenen Survivor All Star 2024 kadrosu belli oldu. Bu yılki yarışmacılar arasında ünlü isimler ve geçmiş Survivor şampiyonları da bulunuyor. İşte, 2024 Survivor All Star kadrosunda yer alan isimler ve kısa biyografileri:



MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI



Nefise Karatay



Seda Ocak



Begüm Yücetan



Sahra Işık



Seda Aktuğlu



Damla Can



Hakan Hatipoğlu



Yiğit Poyraz



Yasin Obuz



Özgür Tetik



Yunus Emre







Ogeday Girişken



KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI



Pınar Saka



Merve Aydın



Nagihan Karadere



Gizem Memiç



Aleyna Kalaycıoğlu



Berna Canbeldek



Doğukan Manço



Furkan Kızılay



Ersin Korkut



Sercan Yıldırım



Turabi



Bozok Gören



Nihat Altınkaya Survivor All Star 2024 kadrosu resimli açıklandı. Survivor 2024 yarışmacıları 16'ncı ismi Acun Ilıcalı, "Survivor'da inanılmaz performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür, All Star'da yarışacak. Özgür SMS'siz Survivor'da performansını nereye kadar götürecek heyecanla bekliyorum." sözleriyle duyurdu.

Doğukan Manço: 1981 yılında Belçika'da doğan Doğukan Manço, müzikle tanınan Barış Manço'nun oğludur. ABD'de eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönüp müzik ve medya sektöründe faaliyet göstermiştir.

Nefise Karatay: Milli atlet Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli atlama dallarında başarılarıyla bilinir. 2000 doğumlu olan Karatay, Survivor 2023'te ünlüler takımında yer almış ve şampiyon olmuştur.

Merve Aydın: 1990 yılında İstanbul'da doğan Merve Aydın, atletizmde Türkiye şampiyonluğu yaşamış bir sporcu ve eski bir Survivor şampiyonudur.

Yiğit Poyraz: Bodrum doğumlu olan Yiğit Poyraz, basketbol geçmişi olan bir genç girişimci ve Survivor yarışmalarının vazgeçilmez isimlerinden biridir.

Turabi Çamkıran: 1987 doğumlu olan Turabi Çamkıran, hem Survivor hem de dünya genelinde düzenlenen yarışmalarda kazandığı şampiyonluklarla tanınan bir isimdir. Ayrıca, profesyonel bir drift pilotudur.

Damla Can: İstanbul doğumlu olan Damla Can, spor eğitmeni ve Survivor 2016 yarışmacısıdır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness alanında uzmanlaşmıştır.

Nagihan Karadere: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan Nagihan Karadere, Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olarak tanınır. Fenerbahçe'de yetişmiş ve birçok başarı elde etmiştir.

Sercan Yıldırım: 1990 doğumlu futbolcu Sercan Yıldırım, futbol kariyerinde Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor gibi kulüplerde forma giymiş ve A Milli Takım'da da yer almıştır.

Nihat Altınkaya: 1979 doğumlu olan Nihat Altınkaya, ilk olarak voleybolcu olarak tanınmış, ardından oyunculuk kariyerine yönelmiştir.

Ogeday Girişken: 1992 doğumlu Ogeday Girişken, Survivor 2017 şampiyonudur. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunudur.

Aleyna Kalaycıoğlu: Survivor 2021 Gönüllüler takımının bir üyesi olan Aleyna Kalaycıoğlu, Amerika'da uçak mühendisliği eğitimi almış bir voleybolcu ve plaj voleybolcusudur.