Survivor'da ödül oyununu ve düelloyu kim kazandı? 2024

Survivor yarışmacıları sezonun ikinci ödül oyununa çıkmaya hazırlanıyor. İlk ödül oyununu mavi takım kazanmıştı. Bugün yayımlanan bölümde de ödül oyunun kazananı mavi takım oldu.

Pazartesi günü ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Doğukan oldu. İkinci dokunulmazlık oyununda ise kaybeden mavi takımdan ismi en fazla çıkan yarışmacı Yaman oldu.

Belirlenen iki eleme adayı arasında düello oyunu oynandı. Düelloyu 5-0'lık skorla kazanan Yaman dokunulmazlığın sahibi oldu. Böylece ismi eleme potasından çıkarıldı.



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SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Öte yandan Acun Ilıcalı ada konseyinde performans birincilerini açıkladı. Kırmızı takımda performans birincisi Merve Aydın olarak belirlendi.



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor 2024 All Star'ın, ikinci günde kırmızı ve mavi takım eleme adayı olmamak için mücadele verdi. Zorlu oyunda ilk olarak kadınlar mücadelesi yaşandı. Kadınlar arasında oynanan oyunu Merve'nin Seda'ya karşı aldığı sayı ile kırmızı takım 7-8 kazandı.



Dokunulmazlık oyununun ikinci etabında ise kırmızı ve mavi takım erkekleri karşılaştı. Nefes kesen oyunda Furkan ve Turabi'nin yarışı nefes kesti. Turabi'nin Furkan'a karşı aldığı sayı ile erkekler mücadelesinde kazanan kırmızı takım oldu. Böylece kırmızı takım 2-0'lık skorla 2. dokunulmazlık oyununu kazandı.



Öte yandan Acun Ilıcalı ada konseyinde performans birincilerini açıkladı. Kırmızı takımda performans birincisi Merve Aydın olarak belirlendi.Survivor 2024 All Star'ın, ikinci günde kırmızı ve mavi takım eleme adayı olmamak için mücadele verdi. Zorlu oyunda ilk olarak kadınlar mücadelesi yaşandı. Kadınlar arasında oynanan oyunu Merve'nin Seda'ya karşı aldığı sayı ile kırmızı takım 7-8 kazandı.Dokunulmazlık oyununun ikinci etabında ise kırmızı ve mavi takım erkekleri karşılaştı. Nefes kesen oyunda Furkan ve Turabi'nin yarışı nefes kesti. Turabi'nin Furkan'a karşı aldığı sayı ile erkekler mücadelesinde kazanan kırmızı takım oldu. Böylece kırmızı takım 2-0'lık skorla 2. dokunulmazlık oyununu kazandı.

4 Ocak 2024 (dün akşam) Survivor Allstar'da oyunlar kaldığı yerden devam ediyor. Büyük bir heyecanla başlayan Survivor'da eleme potası yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Peki, Survivor'da Kolombiya ödül oyununu ve düelloyu kim kazandı? İşte detaylar...