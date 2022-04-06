Süper Lig'den Çin'e gitti: Resmi açıklama

Göztepe, Cherif Ndiaye'nin transferi için Shanghai Port ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'den Çin'e gitti: Resmi açıklama
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06 Nisan 2022 10:35
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Cherif Ndiaye'nin Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu açıkladı

İşte resmi açıklama:

"Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." 

 
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