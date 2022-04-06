Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Cherif Ndiaye'nin Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu açıkladıİşte resmi açıklama:"Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."