Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı!

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta Medipol Başakşehir - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor; Atakaş Hatayspor - Adana Dermirspor maçları ile sona erdi.Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 26. dakikada Daniel Aleksic'in attığı tek golle 1-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisi bu galibiyetle ligdeki puanını 50'ye yükseltti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Adana Demirspor 49, Hatayspor ise 48 puana yükseldi.