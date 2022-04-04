Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı!

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor; Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor karşılaşmaları ile tamamlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2022 22:31
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta Medipol Başakşehir - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor; Atakaş Hatayspor - Adana Dermirspor maçları ile sona erdi.

Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 26. dakikada Daniel Aleksic'in attığı tek golle 1-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisi bu galibiyetle ligdeki puanını 50'ye yükseltti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.


MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR KARŞILAŞMASINDAN DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Adana Demirspor 49, Hatayspor ise 48 puana yükseldi.

ATAKAŞ HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDAN DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.