Süper Lig'de 14. hafta golsüz başladı

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı iki maçla başladı ama mücadelelerde gol çıkmadı.

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Süper Lig'de 14. hafta golsüz başladı
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26 Kasım 2021 21:51
Süper Lig'de 14. haftanın ilk iki maçı oynandı ve mücadelelerde gol sesi çıkmadı.

Emre Belözoğlu yönetiminde 5'te 5 yapan Medipol Başakşehir, Altay ile İstanbul'da oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı. (Maç haberi için tıklayın)

Adana Demirspor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele başladığı gibi 0-0 bitti. (Maç haberi için tıklayın)


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