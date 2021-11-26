Süper Lig'de 14. hafta golsüz başladı

Süper Lig'de 14. haftanın ilk iki maçı oynandı ve mücadelelerde gol sesi çıkmadı.
Emre Belözoğlu yönetiminde 5'te 5 yapan Medipol Başakşehir, Altay ile İstanbul'da oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı. (Maç haberi için tıklayın)
Adana Demirspor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele başladığı gibi 0-0 bitti. (Maç haberi için tıklayın)
Emre Belözoğlu yönetiminde 5'te 5 yapan Medipol Başakşehir, Altay ile İstanbul'da oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı. (Maç haberi için tıklayın)
Adana Demirspor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele başladığı gibi 0-0 bitti. (Maç haberi için tıklayın)