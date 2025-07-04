Phoenix Suns yönetimi, yıldız guard Bradley Beal'in mevcut sözleşmesini feshetme ihtimalini masaya yatırdı.Konuya yakın kaynaklar, bu gelişmeyi Arizona Republic'ten Duane Rankin'e doğruladı.Beal'in mevcut kontratında önümüzdeki iki sezon için toplamda 110 milyon doların üzerinde bir ödeme yükümlülüğü bulunuyor. 2025-26 sezonunda 53.7 milyon dolar, 2026-27 sezonunda ise oyuncu opsiyonuyla birlikte 57.1 milyon dolar kazanması bekleniyor. Beal bu sözleşmeyi, Temmuz 2022'de Washington Wizards ile 5 yıllık 251 milyon dolarlık maksimum kontrat kapsamında imzalamıştı.Phoenix, Beal'i kadrosuna katmak için Haziran 2023'te Chris Paul, Landry Shamet, dört adet birinci tur draft hakkı takası ve altı ikinci tur draft hakkını Washington'a göndererek büyük bir takas gerçekleştirmişti. Bu hamle, NBA'in Mat Ishbia'nın kulübü 4 milyar dolara satın alımını onaylamasının ardından gelen ilk büyük adımlardan biriydi.Beal'in, Devin Booker ve Kevin Durant ile birlikte çöl ortasında bir "Büyük Üçlü" oluşturması hedefleniyordu ancak sakatlıklar ve uyum sorunları bu süreci sekteye uğrattı.Beal, Phoenix kariyerinin ilk sezonuna bel sakatlığı nedeniyle yedi maç kaçırarak başladı. Ardından üç maç oynayıp aynı sakatlıkla 12 maç daha kaçırdı. Dönüşünde ise sağ ayak bileğini burktu ve beş maç daha kaçırdı. Sezon boyunca hamstring sakatlığı dahil birçok problem yaşadı.2024-25 sezonunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Baldır, diz, ayak bileği, ayak parmağı ve hamstring gibi farklı sakatlıklarla sezon boyunca birçok maçta forma giyemeyen Beal, arka arkaya ikinci kez sadece 53 maça çıkabildi. Suns ise 36 galibiyet - 46 mağlubiyetle sezonu noktalayarak play-off dışında kaldı.Beal, NBA'de sözleşmesinde "takas veto hakkı" bulunan iki oyuncudan biri konumunda (diğeri LeBron James). Beal'in bu hakkını kullanarak Şubat ayındaki takas döneminde Miami Heat'ten Jimmy Butler'ı kadroya katmak isteyen Suns'ın hamlesini engellediği bildirildi. Butler daha sonra Golden State Warriors'a takaslandı.Phoenix yönetimi artık kadroyu Devin Booker etrafında yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. 22 Haziran'da Suns, Kevin Durant'i Houston Rockets'a göndererek karşılığında Jalen Green, Dillon Brooks, 10. sıra draft hakkı (Khaman Maluach) ve beş ikinci tur draft hakkı aldı.