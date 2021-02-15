Su altı sporlarında sezonun ilk Türkiye rekorunu Azra Zeynep Ertunç kırdı

Su altı sporlarında yeni sezonun ilk Türkiye rekorunu, İstanbul'da düzenlenen Paletli Yüzme 16 Yaş Üstü Şampiyonası'nda Azra Zeynep Ertunç kırdı.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 12 spor kulübünden 61 erkek, 35 kadın sporcu yarıştı.



Su üstü, çift palet ve dip disiplini mücadeleleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.



Beylikdüzü Yüzme Kulübünden Azra Zeynep Ertunç, 200 metre çift palette, 1.53.76 saniyelik derecesiyle, 16-17 yaş grubunda Türkiye rekorunun sahibi olurken, 100 ve 400 metre çift palet müsabakalarında ise il birinciliğini de elde etti.



Bakırköy Su Sporları Kulübünden Tuğçe Melis Kırant 200, 400 ve 800 metre su üstünde, Miray Tunçel ise 50, 100 metre su üstü ve 50 metre dip disiplinlerinde il şampiyonluklarına ulaştı.



Yunus Cenkay Yılmaz ise 200, 400 ve 800 metre su üstünde üç birincilik alarak erkeklerde en çok şampiyonluk kürsüsüne çıkan isim oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Katılan tüm spor kulüplerini ve sporcuları kutluyorum. Sezonumuzun ilk yarışmalarından birinde, 1 yıllık aradan sonra Türkiye rekoru gelmesi oldukça sevindirici. Rekor kıran ve madalya alan değerli sporcularımızı tebrik ediyorum. Organizasyonda İstanbul İl Temsilcimiz Korhan Güler başta olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.







