Portland Trail Blazers başantrenörü Terry Stotts'ın Nisan ayındaki performansından dolayı takımdan gönderilme olasılığının "yüksek" olduğu iddia edildi.



Geçtiğimiz aya kadar Batı'nın en iyi beş takımı arasında yer alan Portland, Nisan ayında son 15 maçının 10'unu kaybederek sıralamada birkaç sıra düşmüştü.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Stotts, Blazers'ın bu dönemdeki sıkıntıları nedeniyle "büyük olasılıkla" işini kaybedebilir.



Blazers 34-28'lik derecesiyle Batı'da yedinci sırada yer alıyor. Bu durum, normal sezonun sonuna kadar bu noktada kalmaları durumunda, play-in turnuvasında bir playoff yeri için mücadele etmek zorunda kalacakları anlamına geliyor.



Portland, 2012-13 yazında Stotts'ı işe almıştı ve ekip o zamandan bu yana yedi kez playofflara yükselmişti. Blazers bu yedi yolculukta yalnızca bir kez Konferans Finallerine yükselmiş ve hiçbir zaman NBA Finalleri'ne ulaşamamıştı.



