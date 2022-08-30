Southampton sahasında Chelsea'yi devirdi

Premier Lig'de Southampton, sahasında geriye düştüğü maçta Chelsea'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Southampton sahasında Chelsea'yi devirdi
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30 Ağustos 2022 23:41
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, Southampton deplasmanına konuk oldu.

St Mary's'te oynanan mücadeleyi Southampton geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

Chelsea, karşılaşmanın 23. dakikasında Raheem Sterling'in attığı golle 1-0 öne geçti. Southampton bu gole 28. dakikada Romeo Lavia'nın attığı golle karşılık verdi. Ev sahibi Adam Armstrong'un 45. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1 önde giti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Southampton, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Southampton 7 puana yükseldi. Chelsea ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Southampton, Wolverhampton deplasmanına gidecek. Chelsea, sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.

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