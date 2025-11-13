⚽️ Moldova

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Norveç, sahasında Estonya'yı konuk etti.Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.Mücadelenin ikinci yarısında fırtına gibi esen Norveç'teveikilisi maça damga vurdu.Karşılaşmanon 50. dakikasında Alexander Sörloth perdeyi açtı ve skoru 1-0'a getirdi. Yıldız golcü sadece iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye yükseltti.Dakikalar 56'yı gösterdiğinde bu kez Erling Haaland sahne aldı. Norveç'in süper yıldızı, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland skoru 4-0 yaparak maçı Norveç adına kopardı.Konuk ekip Estonya, 64. dakikada Robi Saarma'nın golüyle skoru 4-1'e taşısa da geri dönüş için yeterli olmadı.Bu sonuçla birlikte Norveç puanını 21'e yükseltti. Estonya ise 4 puanda kaldı.Norveç, gruptaki son maçında İtalya'ya konuk olacak.Erling Haaland bu sezon kulüp ve milli takım formasıyla tüm müsabakalarda 30 gole ulaştı! Norveç formasıyla ise 47 maçta 53 gol kaydetti. Haaland, Ullevaal'daki Estonya karşılaşmasında attığı iki golle bu etkileyici istatistiklerini daha da güçlendirdi.