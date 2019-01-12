HEMEN B PLANI HAZIRLANDI



RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK



KONU FIFA'YA TAŞINDI



"ÖNCELİĞİM PREMIER LİG KULÜPLERİ"

Nijeryalı oyuncu, bonservisinin bulunduğu Chanchung Yatai'den ayrılmak isterken, kulübü ise tek taraflı sözleşme uzatma opsiyonunu kullanarak oyuncunun kontratını 2020'ye kadar uzatmıştı. Yatai'nin Ighalo için ödediği 23.3 milyon Euro bonservis bedelini, transfer isteyen kulüpten talep ettiği belirtildi.

İngiliz basınına konuşan Ighalo, "

" ifadelerini kullandı.







29 yaşındaki tecrübeli forvet, Çin Süper Ligi'nde çıktığı 55 maçta 36 gol atıp 8 asist yaptı.

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına 1 hafta kalmasına rağmen henüz yabancı transferi yapamayan Fenerbahçe'de gündem bir anda ısındı...Sarı-Lacivertliler bir türlü beklenen performansı ortaya koyamayan Roberto Saldado için resmi teklif aldı. Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, İspanyol yıldız için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro önerdi.Al-Shabab sezon başında da Soldado ile görüşmüş ancak yıldız futbolcunun eşi Arabistan'a gitmek istemeyince transfer yatmıştı. Bu kez görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Ancak Fenerbahçe yönetimi B planını hazırlamış durumda.Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Roberto Soldado'dan 5 milyon Euro gelmesi durumunda hemen rotasını Çin'e çevirecek. Fenerbahçe daha önce de gündemine gelen Odion Ighalo'nun transferi için resmi girişimlere start verecek.Kulübü Yatai ile sözleşmesi fesh etmek için FIFA'ya giden Nijeryalı yıldızın ilk hedefi Premier Lig kulüpleri. Ancak FIFA sürecinin uzama ihtimali yönetimi endişelendiriyor. Yönetim bu nedenle gelişmeleri çok yakından izliyor.