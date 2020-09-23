Silver: "2020-21 sezonu, 2021'den önce başlamaz"

NBA başkanı Adam Silver, önümüzdeki sezonun başlayacağı tarih için "en iyi tahmininin" 2021'den önce olmayacağı olduğunu belirterek, genel hedefin "standart bir sezon oynamak olduğunu" vurguladı.



Silver, CNN ile geniş kapsamlı bir röportajın parçası olarak, NBA'in 2020-21 sezonu için planlarını tartıştı.



NBA bu yılın başlarında 2020-21 sezonu için kesin olmayan başlangıç tarihinin 1 Aralık olduğunu duyursa da, Silver geçtiğimiz ay bu tarihin "kendisine biraz erken geldiğini" itiraf etmişti.



Silver, yaptığı açıklamada, NBA'in bir hafta kadar önce "en erken başlangıç tarihinin, bu yılın Noel günü olduğunu" umduğunu söylemiş olsa da, koronavirüsle ilgili daha fazla bilgi elde edildikçe, ligin "Ocak ayı sonrasında başlamasının daha iyi" olacağını belirtti.



Silver, "standart sezonun" 82 maçlık normal sezon ve playoffların tamamını içereceğini açıkladı ve "genel amacın taraftarların önünde, arenalarda oynamak olacağını" söyleyerek, "Ancak hızlı test yapma açısından öğrenmemiz gereken çok şey var. Bu, binalarımıza taraftarları sokmanın bir yolunu bulmak ve başka koruma araçları sağlamak olabilir." ifadelerini kullandı.



Silver, NBA'in "diğer sporlardan çok şey öğrendiğini" söyledi ve KOVID-19 protokollerinin Major League Baseball, NFL ve büyük kolej spor programları tarafından kullanıldığını belirterek, "Piyasada özümsemek istediğimiz birçok yeni bilgi var" şeklinde konuştu.



NBA, 2020 Draftı'nın tarihini 18 Kasım'a ertelemişti. Bu durum, lig ve oyuncular birliğinin toplu pazarlık sözleşmesinde yapılacak değişiklikleri müzakere etmesine ve 2020-21 sezonu maaş sınırı ve lüks vergi eşikleri üzerinde anlaşmasına olanak tanıyor.



Silver daha önce, ligin bir zamanlar öngörülen 8 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık %40'ının, arenalarda taraftarların bulunmasına bağlı olduğunu söylemişti.



