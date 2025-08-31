Sevilla, Amrabat'ı istiyor!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'a İspanya'dan talip çıktı.
KİRALIK İSTİYORLAR!
Matteo Moretto'nun haberine göre, Sevilla, Faslı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.
Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sevilla, Fenerbahçe ile transfer için görüşüyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Amrabat, sarı-lacivertlilerde çıktığı 45 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
