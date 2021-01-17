Sergen Yalçın, derbileri seriye bağladı

Galatasaray karşısında ligde 12. galibiyetini alan ve puanını 38'e çıkaran Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.



Beşiktaş, ayrıca 33 puanda kalan Galatasaray ile arasındaki farkı da 5'e çıkardı.



- Sergen Yalçın ile derbideki başarı sürdü



Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde derbilerdeki başarılı performansını da sürdürdü.



Beşiktaş, geçen sezon göreve gelen Yalçın yönetiminde 4. derbi mücadelesinde üçüncü galibiyetini aldı.



Geçen sezon Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi ise evinde 2-0 mağlup etti.



Bu sezonun ilk derbi maçında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 4-3 üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'ı ise 2-0 yenmeyi başardı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 4 derbi maçta 8 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.







