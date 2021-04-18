Sergen Yalçın, Adem Ljajic'in ipini çekti

Sergen Yalçın, performansından memnun olmadığı Ljajic'e kalan haftalarda forma şansı vermeyi düşünmüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, Adem Ljajic'in ipini çekti
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18 Nisan 2021 10:13
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan flaş bir hamle geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Adem Ljajic'in üzerini çizdi.

Oğuzhan'ın sakatlanmasının ardından başarılı teknik adam Ljajic yerine Mensah'ı sahaya sürdü; maç sonunda da bu durumu; "Ljajic'i de kullanabilirdik. Daha önce ona da şans verdik ama beklediğimiz performansın altında kaldı" diyerek açıkladı.

Sergen Yalçın'ın ligin geri kalan bölümünde çok zor durumda kalmazsa Ljajic'e bir daha şans vermeyi düşünmediği öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Adem Ljajic, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

 



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