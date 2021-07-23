Sergen Yalçın 4 transfer istedi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın; 2, 7, 9 ve 10 numara bölgelerine transfer yapılmasını istediğini yönetim kuruluna iletti.

Haber; Hürriyet
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Sergen Yalçın 4 transfer istedi
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23 Temmuz 2021 08:23
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün antrenman sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Dış Transferlerden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ile toplantı yaparken, dört bölgeye takviye istedi.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Sergen Yalçın, "Takıma 2, 7, 9 ve 10 numara gerekli... Transfer edebilirsek iyi olur" dedi.

Emre Kocadağ ise, "Listemizdeki tüm oyuncularla temastayız. Dediğiniz bölgeler için çalışmalarımızı hızlandırdık" ifadelerini kullandı.




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