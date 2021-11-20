Sergen Yaçın'dan Alanyaspor maçı öncesi açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yaçın'dan Alanyaspor maçı öncesi açıklama
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20 Kasım 2021 18:24
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:

Milli maç arasında iyi hazırlandık. Ufak tefek sıkıntılarımız var. 1-2 oyuncu yok ama kadronun yüzde 90'ı burada. Umarım son periyot iyi olur. Bundan öncesi iyi olmadı. Bundan sonraki son bölümü iyi yerde, kazanarak, doğru oynayarak, doğru sonuçları alarak ilk yarının sonunu görürüz umarım.

Orta sahada bu üçlüyü kullanıyoruz genelde. Daha sağlam bir orta saha, daha güçlü bir kadromuz olur diye düşündük başlangıç için. Maçlar 100 dakika sürüyor neredeyse. Finalde oyuna atacağımız oyuncular var. İyi bir oyun, iyi bir skor ve son bölüme iyi bir başlangıç olur.


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