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Serge Ibaka, Clippers'ta kalıyor

LA Clippers forveti Serge Ibaka'nın 2021-22 sezonu için 9.7 milyon dolarlık opsiyonunu kullanıp takımda kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers forveti Serge Ibaka'nın 2021-22 sezonu için 9.7 milyon dolarlık opsiyonunu kullanıp takımda kalacağı bildirildi.

Toronto Raptors ile üç buçuk sezon geçirdikten ve 2019 NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Ibaka önceki sezon Clippers'a katılmıştı.

41 maçta Ibaka, 11.1 sayı, 6.7 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları tutturmuş ve LA ekibi için alan genişliği sağlayıp çember koruyuculuğu görevini üstlenen bir oyuncu olmuştu.

Mart ayının ortalarında Ibaka, sırtından sakatlanarak normal sezonun kalanının büyük çoğunluğunu kaçırmıştı. LA'in son iki normal sezon maçı için dönen Ibaka, Clippers'ın ilk iki playoff maçında da oynamış fakat Dallas Mavericks'e karşı ilk tur playoff serisinin 2. maçında sakatlığını nüksettirerek, playoffların kalanı için tekrar kenara oturmuştu.


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