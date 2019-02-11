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Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a; "Beni mahcup etmeyeceksin"

Burak Yılmaz, Bursaspor'a attığı iki golle Kartal'ı galibiyete uçururken, Şenol Güneş'i de haklı çıkardı.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a; 'Beni mahcup etmeyeceksin'
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11 Şubat 2019 11:45
Zirve takipçisi Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 yendiği maça attığı gollerle damgasını vuran Burak Yılmaz, Teknik Direktör Şenol Güneş'i haklı çıkardı. Güneş'in transferi öncesi Burak'la yaptığı özel görüşmede, gollerini sıralaması halinde siyah-beyazlı taraftarlarla arasındaki buzların kısa sürede eriyeceğini söylediği aktarıldı.

Siyah-beyazlı teknik adamın devre arasında ısrarla transfer edilmesini istediği golcü futbolcuya, "Sana kefil oldum, beni kesinlikle mahcup etmeyeceksin. Duruşun çok önemli. Attığın her adıma herkes dikkatle bakacak. Zor bir sınavdan geçeceksin. Geri dönme kararın bile büyük bir cesaret. Eğer performansınla camiaya bu kulübün bir parçası olduğunu hissettirirsen tribünler kısa sürede seni bağrına basacaktır" dediği ifade edildi.



Burak, Bursaspor'a attığı 2 golle hocasını mahcup etmezken, siyah-beyazlı yöneticilerden de övgü aldı. Beşiktaşlı yöneticilerin maçtan sonra bir araya geldikleri golcü futbolcuya, "Böyle oynamaya devam et ve sadece Beşiktaş'ın başarısına odaklan. Ne hakemle ne de başka şeylerle uğraşarak kendini yorma. Bir de başarıyı iyi yönetmelisin. Taraftar arkanda olsa bile bu duruşunu asla değiştirme" tavsiyesinde bulundukları vurgulandı.

Burak Yılmaz maçtan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kendisine destek veren herkese teşekkür etmişti.



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