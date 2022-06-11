Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden biri olan Şenol Güneş ile ilgili iddialar devam ediyor. Son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Güneş'e yurt dışından teklifler var.



SAINT ETIENNE, ŞENOL GÜNEŞ'İ İSTİYOR



Yyıllar sonra Ligue 1'de küme düşen Saint-Etienne'in tecrübeli teknik adamı istediği öne sürüldü. Fransızlar, Şenol Güneş ile birlikte yeni bir yapılanmaya gidecek ve tekrar yükselişe geçmeye çalışacak.



15 YIL SONRA AVRUPA'YA GİTMİŞ OLACAK



Başarılı çalıştırıcı tam 15 yıl sonra yeniden yurt dışına çıkabilir. Ocak 2007 ve Kasım 2009 tarihleri arasında Güney Kore ekibi FC Seul takımının teknik direktörlüğünü yapan Güneş, FC Seul ile 125 maça çıkmış ve 1.73 puan ortalaması elde etmişti. Tecrübeli teknik adam Seul'den ayrıldıktan sonra uzun yıllar formasını giydiği Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'a geri dönmüştü.





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