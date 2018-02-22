Şenol Güneş: 'Derbide yaraları saralım'

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önünde alınan farklı yenilgi Beşiktaş'ta büyük üzüntüye yol açtı. Siyah-Beyazlı futbolcuların morallerinin bozuk olması nedeniyle oyuncularıyla bir görüşme yapan Şenol Güneş onlara moral vererek, "Hayat devam ediyor. Artık toparlanın çocuklar. Bu yenilgi dünyanın sonu değil" diye konuştu.Şenol Güneş, Bayern Münih önünde 10 kişi kalmalarının skoru etkilediğini vurgulayarak, "Şimdi lig ve Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Hafta sonu bizi F.Bahçe ile oynayacağımız zorlu bir maç bekliyor" dedi.Futbolda bazen istenmeyen sonuçların olabileceğine dikkat çeken Güneş, "F.Bahçe ile önemli bir maça çıkacağız. Derbiyi kazanırsak Bayern Münih yenilgisinin de yaralarını sararız" ifadesini kullandı.Oyuncularına kendilerine güvendiğini ifade eden Güneş, "Fenerbahçe önünde çıkın gereğini yapın. Herkes kadar bizim de şampiyonluk şansımız var. Sizin neler yapabileceğinizi iyi biliyorum" diye konuştu.