  •  
    Galatasaray'a Ozan'dan sonra bir sürpriz daha!
  •  
    Fenerbahçe'de Slimani şoku; Ayrılmayacağım
  •  
    Maicon için G.Saray'a sürpriz teklif! Yerine...
  •  
    Fransa'dan Valbuena'ya teklif! Son ana kadar...
  •  
    Beşiktaş, Ricardo yerine Marsilya'dan alıyor!..

Şenol Güneş açıkladı: "Quaresma gidecek"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlı takıma veda edeceğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş açıkladı: 'Quaresma gidecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2019 15:06
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılacağını açıkladı. Bugün basın mensupları ile bir araya gelen Güneş, antrenmana katılan Quaresma'nın %90 ihtimalle siyah-beyazlı takımdan ayrılacağını duyurdu. Güneş, "Quaresma veda edecek ve bu saatten sonra Quaresma'nın yerine gelecek olan futbolcu da aynı kalitede olmaz" şeklinde konuştu.

Ricardo Quaresma'nın tesislerden ayrılmasında da duygu dolu anlar yaşandı. Güneş, 35 yaşındaki futbolcuyla karşılaştığı anda "Gidiyor musun?" diye sordu. Quaresma da "Gidiyorum hocam" yanıtını verdi.Güneş, "Bu takıma büyük emekler verdin. Şahsım adına teşekkür ederim" dedi. Quaresma'nın çok sevdiği malzemeci Süreyya Soner'e sarılırken gözleri doldu.

113 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş ile 216 maçta sahaya çıkan Quaresma 37 gol attı ve 76 gol pası verdi. 16 bin 297 dakika sahada kalan Portekizli, 6.5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 113 gole katkı yaptı.

QUARESMA'NIN PORTO YOLU KAPATILDI

Beşiktaş, finansal açıdan kontratından kurtulmak istediği Ricardo Quaresma'nın Porto yolu, teknik direktörü Sergio Conceiçao tarafından kapatıldı.

A Bola'da yer alan habere göre; Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, kulüp yönetiminden Ricardo Quaresma ile ilgili gelen öneriye, "Kadroda Quaresma gibi oyuncularımız var. Bize hücumda daha farklı karakteristikte bir oyuncu lazım." cevabını verdiği ifade edildi.

Porto'nun bunun üzerine Quaresma transferinden vazgeçtiği ve bunu oyuncuya ilettiği kaydedildi. Ricardo Quaresma'nın menajerlik işlerini yürüten Gestifute'nin, Portekizli tecrübeli yıldıza yeni bir kulüp arayışında olduğu ifade edildi. 36 yaşındaki oyuncunun MLS kulüplerine önerildiği bilgisi verildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için