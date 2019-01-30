113 GOLE KATKI SAĞLADI

QUARESMA'NIN PORTO YOLU KAPATILDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılacağını açıkladı. Bugün basın mensupları ile bir araya gelen Güneş, antrenmana katılan Quaresma'nın %90 ihtimalle siyah-beyazlı takımdan ayrılacağını duyurdu. Güneş, "Quaresma veda edecek ve bu saatten sonra Quaresma'nın yerine gelecek olan futbolcu da aynı kalitede olmaz" şeklinde konuştu.Ricardo Quaresma'nın tesislerden ayrılmasında da duygu dolu anlar yaşandı. Güneş, 35 yaşındaki futbolcuyla karşılaştığı anda "Gidiyor musun?" diye sordu. Quaresma da "Gidiyorum hocam" yanıtını verdi.Güneş, "Bu takıma büyük emekler verdin. Şahsım adına teşekkür ederim" dedi. Quaresma'nın çok sevdiği malzemeci Süreyya Soner'e sarılırken gözleri doldu.Beşiktaş ile 216 maçta sahaya çıkan Quaresma 37 gol attı ve 76 gol pası verdi. 16 bin 297 dakika sahada kalan Portekizli, 6.5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 113 gole katkı yaptı.Beşiktaş, finansal açıdan kontratından kurtulmak istediği Ricardo Quaresma'nın Porto yolu, teknik direktörü Sergio Conceiçao tarafından kapatıldı.A Bola'da yer alan habere göre; Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, kulüp yönetiminden Ricardo Quaresma ile ilgili gelen öneriye, "Kadroda Quaresma gibi oyuncularımız var. Bize hücumda daha farklı karakteristikte bir oyuncu lazım." cevabını verdiği ifade edildi.Porto'nun bunun üzerine Quaresma transferinden vazgeçtiği ve bunu oyuncuya ilettiği kaydedildi. Ricardo Quaresma'nın menajerlik işlerini yürüten Gestifute'nin, Portekizli tecrübeli yıldıza yeni bir kulüp arayışında olduğu ifade edildi. 36 yaşındaki oyuncunun MLS kulüplerine önerildiği bilgisi verildi.