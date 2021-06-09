Şener Özbayraklı resmen Başakşehir'de

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'nın yeni adresi Başakşehir oldu.Sarı kırmızılılara veda eden 31 yaşındaki oyuncunun Başakşehir'e transfer olduğu açıklandı. Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Kulübümüz, serbest statüde olan milli futbolcu Şener Özbayraklı'yı iki yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Uzun yıllar Türkiye'nin önemli kulüplerinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'a veda paylaşımı;"Değerli Galatasaray camiası; 2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmernin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum.Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı...Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlanma, idari kadroya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Saygılarımla. Şener Özbayraklı"2019'un yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a imza atan 31 yaşındaki Şener, sarı kırmızılı forma ile 27 maçta forma giydi ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.