Semih Kılıçsoy: 'Gol attıkça oluyor'

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Semih Kılıçsoy, "Bugün kazanmak istiyorduk evimizde ve kazandık. Taraftarımızı mutlu ettik. İlk devre iyi oynadık özellikle, mutluyuz." dedi.
Performansı için konuşan genç futbolcu, "Forma gelen her dakika elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol attıkça ritim buluyorum, inşallah böyle devam ederim." diye konuştu.
Semih Kılıçsoy, "Bugün kazanmak istiyorduk evimizde ve kazandık. Taraftarımızı mutlu ettik. İlk devre iyi oynadık özellikle, mutluyuz." dedi.
Performansı için konuşan genç futbolcu, "Forma gelen her dakika elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol attıkça ritim buluyorum, inşallah böyle devam ederim." diye konuştu.