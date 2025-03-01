Semih Kılıçsoy: "Gol attıkça oluyor"

Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy, Kayserispor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Semih Kılıçsoy: 'Gol attıkça oluyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2025 22:57
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Semih Kılıçsoy, "Bugün kazanmak istiyorduk evimizde ve kazandık. Taraftarımızı mutlu ettik. İlk devre iyi oynadık özellikle, mutluyuz." dedi.

Performansı için konuşan genç futbolcu, "Forma gelen her dakika elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol attıkça ritim buluyorum, inşallah böyle devam ederim." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery