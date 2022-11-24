Selçuk İnan'ın yardımcıları Galatasaray'dan

Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe getirilen Selçuk İnan'ın ekibinde yer alacak isimler belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan'ın yardımcıları Galatasaray'dan
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24 Kasım 2022 11:54
Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getirdi. Galatasaray'da Fatih Terim'le birlikte 1.5 sezon görev alan İnan'ın ekibine Cihan Ünal ve Olcan Adın dahil oldu.

Terim'in ekibinde yer alan ve 4. döneminde analizcisi olarak çalışan Ünal, İnan'ın ekibinde yer alacak.

Genç hocanın ekibinde ayrıca Trabzonspor ve Galatasaray'da birlikte oynadığı Olcan Adın da bulunuyor.

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