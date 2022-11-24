Selçuk İnan'ın yardımcıları Galatasaray'dan

Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getirdi. Galatasaray'da Fatih Terim'le birlikte 1.5 sezon görev alan İnan'ın ekibine Cihan Ünal ve Olcan Adın dahil oldu.



Terim'in ekibinde yer alan ve 4. döneminde analizcisi olarak çalışan Ünal, İnan'ın ekibinde yer alacak.



Genç hocanın ekibinde ayrıca Trabzonspor ve Galatasaray'da birlikte oynadığı Olcan Adın da bulunuyor.





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