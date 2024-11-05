Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor!

Fenerbahçe eski yöneticisi Selahattin Baki, Belçika Pro Lig ekibi Beerschot VA'in başkanı olmaya hazırlanıyor...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2024 20:41
Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Selahattin Baki kariyerinde yeni bir döneme giriyor. Baki, Belçika'da bir takımın kulüp başkanı olmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınına göre çıkan haberlere göre Belçika Pro Lig ekibi Beerschot'u birçok yönden geliştirmeyi hedefleyen yönetim işe başkanlık değişimi ile başlama kararı aldı.

SELAHATTİN BAKİ'DE KARAR KILINDI

Daha önce Sheffield United ve Fenerbahçe'deki yöneticilik deneyimi göz önüne alınarak Selahattin Baki'de karar kılındı.

Selahattin Baki, daha önce iki kulüpte de futboldan sorumlu yöneticilik görevini üstlenmişti. Baki'nin Beerschot'a başkan olma ihtimali Belçika basınında da yer aldı.

125 YILLIK BİR TARİHİ VAR

Belçika'nın en tutkulu taraftar gruplarından birine sahip Beerschot VA'in 125 yıllık bir tarihi bulunuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery