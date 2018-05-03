Bursaspor Kulübünün ilk oturumu 19-20 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulu öncesinde iş adamı Hüseyin Akdemir, başkan adaylığını açıkladı.Akdemir, yazılı açıklamasında, kulübün içinde bulunduğu durumun herkesin malumu olduğunu belirtti.Son 2 yıldır Bursaspor'da yaşananların camiayı karanlığa sürüklediğini vurgulayan Akdemir, şunları kaydetti:"Elde edilen başarısız sonuçlar, takımımızın üst üste 2 sezon layık olduğu ligde kalmasının mucizelere bırakılması, şampiyon apoletli, büyük Bursaspor ismiyle bağdaşmamaktadır. Mevcut durum devam ettiği takdirde de gelecek sezonun nasıl biteceği şimdiden camiamızdaki herkesi kara kara düşündürmektedir. Kaldı ki maddi anlamda da kulübün borç yükü katlanarak artmış, yanlış transfer politikaları, kadro planlamalarındaki hatalar ve bunun gibi yönetimsel sıkıntılar, bu sonucu doğurmuştur. Banka kredileriyle Bursaspor'un geleceği ipotek altına alınmıştır. Bu durum, kulübümüzde yeni bir anlayış, vizyon ve yönetim ihtiyacını zaruri hale getirmiştir."Akdemir, ekibiyle birlikte Bursaspor başkanlığı görevini üstlenmeye talip olduğunu belirterek, "Hedeflerimiz, projelerimiz ve kulübümüze katacağımız artı değerlerle ilgili gerekli açıklamayı önümüzdeki günlerde büyük Bursaspor camiasına deklare edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.Hüseyin Akdemir, yeşil-beyazlı kulüpte Ahmet Bozdemir'in ardından başkanlık için adaylığını açıklayan ikinci isim oldu.