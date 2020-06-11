Schürrle'nin menajerinden Fenerbahçe'ye cevap

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Spartak Moskova'nın Alman oyuncusu Andre Schürrle'nin menajeri Ingo Haspel, futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.



29 yaşındaki oyuncu için henüz bir gelişme olmadığını kaydeden menajer, "Avrupa'da sezonlar karışmış durumda, konuşmak için çok erken. 4-6 hafta içinde daha net bir şey söyleyebilirim. Schürrle'nin Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi var, kulübün kararını bilmek önemli. Spartak Moskova için konuşursak, iyi başladı ama sonra geçirdiği sakatlık kalitesini göstermesini engelledi" ifadelerini kullandı.



Tecrübeli futbolcu, Rusya'da 18 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



