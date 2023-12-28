Sarunas Jasikevicius: ''Efes'i 30 sayıda tutmak önemliydi''

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 89-84 kazanılan Anadolu Efes karşılaşmasının ardından



Sarunas Jasikevicius, "Bence yapmamız gereken çok açık ve çok barizdi ilk yarıda. İkinci yarıda gerçekten savunmada iyiydik. Larkin'i belki kontrol edemedik ama kim edebiliyor ki zaten?" dedi.



Sözlerine devam eden Jasikevicius, "Çok rehavate kapılmamak lazım. Konsantrasyonu kaybetmemek gerekiyor. Bu kadar büyük maça biraz dağınık başladık. İkinci yarı nasıl düzeldiğimizi kavramamız gerekiyor. Pozitif şeyleri almamız gerekiyor. Tabii ki ikinci yarı onları 30 sayıda tutmak önemliydi."



Jasikevicius sözlerini, "Yeni yıl için barış diliyorum. Bu dönemde haberleri açıp okumak bizi üzüyor. Dünyada acı şeyler oluyor. Dünyada barışın hakim olmasını diliyorum." şeklinde noktaladı.



Sarunas Jasikevicius, karşılaşma sonunda basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.



Jasikevicius, ''Hem oyuncular hem taraftarlara teşekkür ediyorum. Maça doğru bir fiziksellikle veya yaklaşımla başlayamadık. Birçok pozisyonda Anadolu Efes bizden bir adım öndeydi. Bir şekilde ilk yarıyı tamamladık. İkinci yarıda onlardı durduk ve 32 sayıya izin verdik. İlk yarıda neler olduğuna bakmamız gerekiyor ama önemli olan maçı nasıl bitirdiğimiz.'' dedi.



''Aslında oyunun oynanış şekliyle alakalı Calathes ve Hayes-Davis öne çıktı, tesadüf değildi.'' diyen Jasikevicius, ''Çok kısa süredir buradayım. Bilgi akışı dönemindeyiz. Kimler ne yapabilir, ne oynayabilir... Bildiğim, bilmediğim oyuncularım var. Çok iyi tanımadığım oyunculardan savaşmaya devam etmelerini, pes etmemelerini istiyorum. Tarık Biberovic bunun en güzel örneği. Antrenmanda çok daha iyi. Darüşşafaka maçında inanılmazdı. Güvenimizi kazandı. İkinci yarıda 17 dakika oynadı. Diğer oyunculara da örnek olsun ve mücadeleye devam etsinler lütfen.'' ifadelerini kullandı.



''Boyalı alanda çok kolay 14-15 sayı atabildi Anadolu Efes maçın başında, ikinci yarıda ne değişti?'' sorusuna cevap veren Litvanyalı koç, "Takım çok daha sert ve iyi savunma oynadı ikinci yarıda. Ne kadar çok temas, hız ve fiziksellik olmazsa Anadolu Efes bir takıma karşı, oynamak çok zordur. Savunmamız çok gelişti. Oyuncular yaklaşımını ve fizikselliği değiştirdikleri için ikinci yarı daha iyi savunma yaptık." şeklinde konuştu.



Nick Calathes'in performansına da değinen Jasikevicius, "İspanya'daki en iyi savunmacılardan biriydi. EuroLeague'de son 10 yılın en iyi savunma oyuncularından biri ama hiçbir zaman bu konuda gerekli saygıyı görmedi." değerlendirmesini yaptı.





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