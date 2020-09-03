Sarıyer Belediyespor'da 8 Kovid-19 vakası

Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na yapılan koronavirüs testinde 8 oyuncuda pozitif bulgulara rastlandı.

Haber; AA
Sarıyer Belediyespor'da 8 Kovid-19 vakası
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03 Eylül 2020 02:51
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 8 oyuncunun testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "TVF Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın oyuncularına ve teknik ekibine düzenli olarak yapılan ve bu zamana kadar negatif çıkan Kovid-19 testi dün tekrar yapılmış ve 8 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." denildi.

Oyuncuların karantinaya alındığının vurgulandığı açıklamada tedavilerin başladığı belirtilerek, "Antrenmanlara ara verilmiş olup oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili gelişme yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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