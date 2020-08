Şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı'nın olimpiyatlarda hedefi altın madalya

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan altın madalya ile dönmek istediğini söyledi.



2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi, antrenman ile evde geçirdiği sürece ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Tokyo 2020'nin ertelenmesinin madalya almak için fırsat olabileceğine dikkati çeken Sümmeye, "İlk başta üzülmüş olsak da daha iyi hazırlanmak adına bunu bir fırsat olarak görüyorum. Çalışmalara aralıksız devam ediyorum. Olimpiyat tarihlerinde bir aksilik olmazsa benim yarışım seneye 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk geliyor. Tokyo'da İstiklal Marşı'mızı okutmayı başarır ve altın madalya alırsam bu benim için çifte zafer olacak. Bu yüzden ayrıca heyecanlıyım." dedi.



- "Psikolojimi her an yüzecekmiş gibi güçlü ve iyi tutmaya gayret ettim"



Sümeyye, Kovid-19 salgını süresince federasyon ve antrenörleriyle video konferans yoluyla düzenli görüştüğünü söyledi.



Salgın nedeniyle 2,5 ay kadar havuzdan uzak kaldıklarını anlatan Sümeyye, "Bu bir yüzücü için iyi bir şey değildi. Ama evden de çalışmalarıma devam ettim. Formumu korumak için ilk günden itibaren kara antrenmanlarına başladık. Evde zihinsel ve mental antrenmanlar da yaptım. Psikolojimi her an yüzecekmiş gibi güçlü ve iyi tutmaya gayret ettim. Milli takım arkadaşlarımla zoom üzerinden düzenli görüştük. On-line toplantılar ile 'Bundan sonra önümüzü nasıl görebiliriz, neler yapabiliriz' ile alakalı düşüncelerimizi paylaştık. Birbirimize destek olmak için elimizden geleni yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



Sümeyye, takım olarak olimpiyatlarda madalya almaya odaklandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"2020 Paralimpik Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarımız devam ediyor. Orada elimizden geldiği kadar en iyi dereceleri yapmaya çalışacağız. Yüzmede Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisiyim. Madalya şansım yüksek gözüküyor. Yüzmede şu ana kadar İstiklal Marşı'mız henüz okutulmadı ve bu alanda henüz madalyamız yok. Ben bunu başarmak, altın madalya alarak bir ilki gerçekleştirmek istiyorum. Tüm dünya Türkiye'nin bu zaferini görsün istiyorum. Bir taraftan da üniversiteye hazırlanıyorum. Üniversitede psikoloji bölümü okumayı çok istiyorum. Spor psikoloğu olup benim gibi sporculara destek olmak, onlara yardımcı olmak istiyorum."



2019 yılında Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde mücadele eden milli yüzücü Sümeyye Boyacı, gümüş madalya kazanmıştı.



Milli yüzücü Sümeyye, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde 44.74'lük derecesiyle dünya ikincisi olmuştu.



Sümeyye, böylece paralimpik yüzmede dünya ikinciliğe ulaşan ilk kadın Türk sporcu olarak önemli bir başarıya imza atmıştı.



Paralimpik yüzücü, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda da altın madalyanın sahibi olmuştu.