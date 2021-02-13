Sam Allardyce: "Okay ve Diagne'den nasıl geri dönüş alacağımızı bilmiyoruz"

West Bromwich Albion Teknik Direktörü Sam Allardyce, yeni transferler için konuştu.

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Sam Allardyce: 'Okay ve Diagne'den nasıl geri dönüş alacağımızı bilmiyoruz'
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13 Şubat 2021 17:20
İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'ın teknik direktörü Sam Allardyce, yeni transferler Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne için açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların adaptasyon sürecinden geçeceğine değinen Allardyce, "Diagne ve Okay Yokuşlu, Avrupa'dan gelen transferler ve nasıl geri dönüş alacağımızı henüz bilmiyoruz. CV'leri iyi oyuncular olduklarını söylüyor ancak Ocak ayında yapılan transferler hiçbir zaman kolay olmaz, Premier Lig'e ara transferde gelmek de daha zorlu bir iştir. Umarız ikisi de iyi katkı verecektir. Okay yeni yeni alışmaya başladı." ifadelerini kullandı.



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