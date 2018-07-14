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Salih Uçan: "Bana tuhaf geliyor..."

Geçen yılı Sion'da kiralık olarak geçiren Salih Uçan, ölçümlerde ortaya çıkan rakamlarıyla teknik heyetin takdirini topladı.

Kaynak: Fanatik
Salih Uçan: 'Bana tuhaf geliyor...'
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14 Temmuz 2018 13:13
Geçen yılı Sion'da kiralık olarak geçiren Salih Uçan, ölçümlerde ortaya çıkan rakamlarıyla teknik heyetin takdirini topladı.

Saha içi performansı ile Cocu'nun gözüne girmeye başlayan Salih, kamp döneminde başlayan ölçümlerdeki fiziksel değerlerini neredeyse ikiye katladı.

Salih aynı zamanda yaş olarak kendisinden daha küçük olanlara da ağabeylik yapıyor. "İlk geldiğimde takımın en küçüğüydüm şimdi bana Salih Abi denmesi tuhaf geliyor" diyen orta saha oyuncusu yeni sezonu iple çekiyor.

 
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