Saint-Maximin'in kalbi Nice'te!

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Allan Saint-Maximin, yaptığı transfer açıklaması ile dikkatleri üzerine topladı.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon içerisinde Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmayla da gündeme gelerek ikili arasında barış sağlanana kadar süre bulmakta zorluk çekmişti.
F.BAHÇE'YE BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ
"Yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için ne kadar teşekkür etsem az. Güzel ama zor bir deneyimdi, buna futbol dışındaki sorunlar da dahil ve şimdi her şey yolunda. Bu karmaşaya rağmen sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana verdiğiniz sevgi ve destek için minnettarım. Fenerbahçe'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak herkese teşekkür ederim."
L'Equipe'in haberine göre Fransız oyuncu, ülkesini işaret etti. İşte o ifadeler..."Yakında Fransa'ya döneceğim. Kalbim Nice'te. Yakında döneceğim, takipte kalın. Halletmem gereken iki üç şey daha var ama yakında geri döneceğim."
28 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon içerisinde Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmayla da gündeme gelerek ikili arasında barış sağlanana kadar süre bulmakta zorluk çekmişti.
F.BAHÇE'YE BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ
"Yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için ne kadar teşekkür etsem az. Güzel ama zor bir deneyimdi, buna futbol dışındaki sorunlar da dahil ve şimdi her şey yolunda. Bu karmaşaya rağmen sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana verdiğiniz sevgi ve destek için minnettarım. Fenerbahçe'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak herkese teşekkür ederim."
L'Equipe'in haberine göre Fransız oyuncu, ülkesini işaret etti. İşte o ifadeler..."Yakında Fransa'ya döneceğim. Kalbim Nice'te. Yakında döneceğim, takipte kalın. Halletmem gereken iki üç şey daha var ama yakında geri döneceğim."