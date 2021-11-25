Sacha Boey'in dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Sacha Boey'in durumu belli oldu.



Tedavi için Fransa'ya giden genç sağ bekin, Aralık ayının ikinci haftasında Türkiye'ye geleceği ve çalışmalara başlayacağı belirtildi.



Bu sezon Galatasaray ile 7 maça çıkan Boey, bu karşılaşmalarda 1 kez fileleri havalandırdı.





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