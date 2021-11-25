Sacha Boey'in dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir forma giyemeyen Sacha Boey'in dönüş tarihi belli oldu.

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Sacha Boey'in dönüş tarihi belli oldu
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25 Kasım 2021 12:08
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Sacha Boey'in durumu belli oldu.

Tedavi için Fransa'ya giden genç sağ bekin, Aralık ayının ikinci haftasında Türkiye'ye geleceği ve çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray ile 7 maça çıkan Boey, bu karşılaşmalarda 1 kez fileleri havalandırdı.


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