Sabonis: "Kings'te mutluyum, olduğu kadar kalmak isterim"

Sacramento Kings'in yıldızı Domantas Sabonis, Kings'de yer almaktan 'mutluluk' duyduğunu söyledi.



Sabonis, The Athletic'ten Sam Amick'in kendisine Indiana Pacers'tan takasını istemiş olup olmadığına ve kendisi için yeni bir başlangıcın nasıl bir his olduğuna dair yönelttiği soruya, şu yanıtı verdi:



"Giydiğim forma hangisiyse, o takımı temsil ederim. Ben buyum. Kalsaydım harika olurdu tabii. Ama şimdi burada olduğum için çok mutluyum."



"KALABİLDİĞİM KADAR KALMAK İSTERİM"



Sözleşmesinin bitimine iki sezon kalan Sabonis, Kings'in uzun vadede kendisine uygun olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle konuştu:



"Önümüzdeki tüm yolculuk için heyecanlıyım. Playofflardan uzun süre uzak kalmış olmamız çok kötü, fakat bunu tersine çevirebilecek bir şeyin parçası olabileceğimiz gerçeği de var ve amacımız da bu. Bu organizasyonun bakış açısını ve insanların düşüncelerini değiştirmeye çalışacağız.



Bu sürecin bir parçası olabileceğimiz için heyecanlıyız. O yüzden kalabildiğim kadar kalmak isterim. Her şeyin yolunda gitmesi lazım, fakat ama ben burada mutluyum. Her şey çok güzel, taraftarlar da harika. İyi şeyler yaptığımızı görmek beni heyecanlandırıyor."



Kings, Sabonis'i kadrosunu dengelemek ve play-in turnuvası şansını zorlamak umuduyla son takas tarihinde almıştı. Fakat Kings'in, .500'ün 20 maç altında olduğu için playofflara kalması beklenmiyor.