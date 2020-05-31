Ryan Babel'in transfer için tek şartı MLS

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer alamayan isimlerden biri de Ryan Babel...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Ryan Babel'in transfer için tek şartı MLS
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31 Mayıs 2020 09:42
Ajax'taki kiralık sözleşmesi sona eren Hollandalı yıldız, Galatasaray'a geri döneceğini ve kariyerine Türkiye'de devam edeceğini açıklamıştı. Transfer tekliflerine kapıları kapatan deneyimli futbolcunun menajerinden yalnızca ABD takımlarından gelecek teklifleri değerlendirmesini istedi.

Yüksek maliyeti kadar oyun sistemine de uymaması nedeniyle planlama dışında kalan Babel, teknik direktör Fatih Terim tarafından kesinlikle takımda düşünülmüyor.

33 yaşındaki Babel'in adı daha önce MLS takımlarıyla anılmıştı. David Beckham'ın kulübü olan İnter Miami'nin başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edilmişti.

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