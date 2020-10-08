Rüzgar sörfü eğitmeni ve öğreticisi kursu Muğla'da düzenlenecek

Rüzgar sörfü eğitmeni ve öğreticisi (RS4) yetiştirme kursu, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Muğla'da düzenlenecek.

Haber; AA
Rüzgar sörfü eğitmeni ve öğreticisi kursu Muğla'da düzenlenecek
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08 Ekim 2020 13:56
Türkiye Yelken Federasyonu, rüzgar sörfü eğitmeni ve öğreticisi (RS4) yetiştirme kursunu Muğla'da düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurs, 2-6 Kasım tarihlerinde eğitmen Deniz Erkoca tarafından verilecek. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 3 gün video konferans yöntemiyle çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde planlanan kursa başvurular 28 Ekim Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.

 


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