Rüzgar sörfü eğitmeni ve öğreticisi kursu Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, rüzgar sörfü eğitmeni ve öğreticisi (RS4) yetiştirme kursunu Muğla'da düzenleyecek.Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurs, 2-6 Kasım tarihlerinde eğitmen Deniz Erkoca tarafından verilecek.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 3 gün video konferans yöntemiyle çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde planlanan kursa başvurular 28 Ekim Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.