Rusya'dan Zenit için eleştiri!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacak olanveiçin Rusya Milli Takımı eski teknik direktörü'den flaş açıklamalar geldi.Rus basınına konuşan Boris Ignatyev, ''Rus takımların, Avrupa Ligi'nde ilerleyebileceğini sanmıyorum. Kondisyon seviyeleri şu an çok düşük. Rusya'daki tüm takımlar, sanki sadece ligi düşünüyormuş gibi hareket ediyor. Takımlarımızın şanslarını düşük buluyorum.'' dedi.Fenerbahçe - Zenit eşleşmesini değerlendiren tecrübeli teknik adam, ''Fenerbahçe, ilk maçı evinde oynayacak. Ateşli taraftarlarıyla dikkat edilmesi gereken bir deplasman. Krasnodar, Bayer Leverkusen ile oynayacak. Bence Krasnodar'ın Leverkusen'i eleme şansı, Zenit'in Fenerbahçe'yi eleme şansından daha düşük. Bence ikisi de geçemeyecek ama Krasnodar'ın şansı daha fazla.'' sözlerini kullandı.