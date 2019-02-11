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Rusya'dan Zenit için eleştiri!

Rusya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Boris Ignatyev, Fenerbahçe - Zenit eşleşmesinde sarı lacivertli ekibi favori gösterdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rusya'dan Zenit için eleştiri!
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11 Şubat 2019 16:50
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Zenit için Rusya Milli Takımı eski teknik direktörü Boris Ignatyev'den flaş açıklamalar geldi.

Rus basınına konuşan Boris Ignatyev, ''Rus takımların, Avrupa Ligi'nde ilerleyebileceğini sanmıyorum. Kondisyon seviyeleri şu an çok düşük. Rusya'daki tüm takımlar, sanki sadece ligi düşünüyormuş gibi hareket ediyor. Takımlarımızın şanslarını düşük buluyorum.'' dedi.

''KRASNODAR ELER, ZENİT ELENİR''

Fenerbahçe - Zenit eşleşmesini değerlendiren tecrübeli teknik adam, ''Fenerbahçe, ilk maçı evinde oynayacak. Ateşli taraftarlarıyla dikkat edilmesi gereken bir deplasman. Krasnodar, Bayer Leverkusen ile oynayacak. Bence Krasnodar'ın Leverkusen'i eleme şansı, Zenit'in Fenerbahçe'yi eleme şansından daha düşük. Bence ikisi de geçemeyecek ama Krasnodar'ın şansı daha fazla.'' sözlerini kullandı.

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