Roma, deplasmanda 3 golle kazandı

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Crotone ile Roma karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 3-1 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; asroma.com/
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Roma, deplasmanda 3 golle kazandı
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06 Ocak 2021 18:53
İtalya Serie A'nın 16. hafta mücadelesinde Crotone ile Roma karşı karşıya geldi. Roma rakibini 3 golle mağlup etti.

Karşılaşmada Roma'nın golleri 8. ve 29. dakikalarda Mayoral, 35. dakikada Mkhitaryan'ın penaltısından geldi.

Crotone'nin maçtaki tek golü 71. dakikada Golemic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 33'e yükselterek 3. sırada yer aldı. Crotone ise 9 puanla ligin dibinde kaldı.

Roma, Serie A'nın 17. haftasında Inter'le kritik zirve maçına çıkacak. Crotone ise aynı haftada Verona'ya konuk olacak.



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